Corte Federal de EE. UU. suspende orden para desmantelar centro de detención a migrantes en Florida

Un tribunal de la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos suspendió este jueves, 4 de septiembre, el fallo de una jueza que ordenaba desmantelar el centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los Caimanes) en un plazo no mayor a dos meses.

La Corte aceptó la apelación de las administraciones Federal y de Florida para bloquear el fallo de la jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida, que prohibía a la administración estadounidense y a las autoridades del estado la llegada de nuevos presos al centro.

La orden de desmantelar gran parte de las instalaciones, debía suponer el cierre de “Alcatraz de los Caimanes”. Pero un panel de tres jueces de apelaciones decidió que el lugar podía permanecer abierto, mientras que el Gobierno de Donald Trump tramita un recurso contra la orden de cierre.

El gobernador de Florida celebró la suspensión del fallo de la jueza y señaló lo siguiente: “Dijimos que combatiríamos eso y que la misión continuaría. Así que me complace decir que el 11 Circuito de la Corte de Apelaciones acaba de suspender el fallo y el caso. Así que ‘Alligator Alcatraz’ está, de hecho, como siempre hemos dicho, abierto”,

Además, DeSantis apuntó contra Williams, a quien llamó “jueza izquierdista” por llegar al cargo nominada por el expresidente Barack Obama (2009-2017). Ella no podrá avanzar con el caso hasta que se concluya por completo el proceso de apelación.

El gobernador de Florida, Donald Trump y el interés por los centros de detención a migrantes

Algunos días después de la orden de desmantelar “Alcatraz de los Caimanes”, el gobernador DeSantis propuso otro centro de detención migratoria en el noroeste del estado de Florida, que llevaría el nombre de ‘Panhandle Pokey’.

No obstante, “Alcatraz de los Caimanes” es un símbolo de la política migratoria del presidente Donald Trump, quien visitó dicho centro el 1 de julio, cuando se estimaba que podría albergar hasta cinco mil migrantes.

Desde la asunción de Trump como jefe de Estado en enero, se ha duplicado la cifra de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). A corte de agosto, se registra un total de 61.226 migrantes detenidos.

DeSantis indicó que continuarán con la aplicación de la ley de inmigración y señaló que “los medios estaban embelesados con que, de alguna manera, ‘Alligator Alcatraz’ estaba ‘cerrándose’. Les dijimos que no era cierto. Hay extranjeros ilegales que continúan ahí y a quienes están removiendo y deportando a sus países de origen”.

Por su parte, el fiscal general del estado, James Uthmeier, agregó en sus redes sociales: “¡Es una victoria para Florida y la agenda del presidente Trump!”.

Después de la decisión de la Corte Federal, los demandantes insistirán con el cierre de “Alcatraz de los Caimanes”

La orden de la Corte es un revés para los demandantes: los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, que afirmaron estar listos para defender el caso hasta las últimas instancias, anticipando que éste llegará a la Corte Suprema.

Estos grupos demandaron la construcción del centro, alegando que se levantó sin estudios ambientales, sin consulta pública y en un ecosistema frágil de gran valor cultural y espiritual para la comunidad indígena.

Cabe señalar que este centro se construyó en ocho días en un aeródromo abandonado en los Everglades con grandes tiendas de campaña blancas. Los presos fueron repartidos por celdas con vallas de alambre donde se instalaron literas al interior de estas carpas.

En su visita al sitio en julio, Trump insistió en su promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados y bromeó con que los caimanes de los Everglades servirían de guardias.

Renata Bozzetto, subdirectora de la ONG Florida Immigrant Coalition, afirmó en un comunicado que “el hecho de que se permita reabrir unas instalaciones que han causado tanto dolor es absolutamente desalentador”. Agregó que “la única solución justa es el cierre y garantizar que no se abra ninguna otra similar en nuestro estado”.