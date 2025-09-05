Hospital Militar reporta estado crítico de subteniente quemado en Putumayo

Dos uniformados del Ejército habrían sido quemados vivos en medio de una operación en Putumayo.

Colombia

El Hospital Militar informó que el subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez fue ingresado este viernes a la Unidad de Cuidados Intensivos de la institución, en estado crítico y bajo estricta observación médica.

De acuerdo con el parte oficial, su pronóstico es reservado y permanece bajo tratamiento por parte de un equipo multidisciplinario.

En el mismo comunicado, el centro asistencial confirmó que los dos soldados profesionales, Daniel Fierro y Sebastián Diáz, que también ingresaron el día anterior presentan una evolución satisfactoria, luego de haber sido quemados con gasolina en una operación militar en Putumayo.

Actualmente se encuentran hospitalizados en salas de hospitalización, en condiciones clínicas estables, aunque con supervisión médica permanente.

La institución recordó que, como Reserva Estratégica de la Nación, continúa ofreciendo atención de alta complejidad con todo su equipo técnico, científico e infraestructura al servicio de los usuarios. Asimismo, anunció que entregará un nuevo reporte sobre la evolución de los pacientes en las próximas 48 horas.

Frente a este caso, tener en cuenta que el Ministerio de Defensa ofrece 200 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables mientras que atribuyen a los comandos de frontera, quienes según dijo el ejército, habrían instrumentalizado a la comunidad para rociar con gasolina y prender fuego a los uniformados.