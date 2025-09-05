El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Decisiones de nuestro despacho no tienen que ver con lo que pasa en Congreso”: magistrada del CNE

Luego de que las magistradas del Pacto Histórico, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, del Consejo Nacional Electoral (CNE), suspendieran las sanciones impuestas por Cambio Radical contra dos de sus senadores, ambas fueron denunciadas por la colectividad que lidera el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras por presunto prevaricato.

Las magistradas avalaron para votar a Ana María Castañeda y Temístocles Ortega en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, decisión que se tomó apenas 24 horas antes del proceso en el Senado.

En esa jornada resultó elegido el exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo. Según fuentes, esos dos votos pudieron ser claves para la aspiración de la jurista María Patricia Balanta, respaldada por sectores del Gobierno.

Ante las críticas por la medida que salió del despacho de las magistradas, Velásquez habló en los micrófonos de La W y se defendió. Aseguró que actuó bajo criterios jurídicos y no políticos.

“Esta se trataba de una acción de protección, que tiene mayor celeridad que un proceso de investigación ordinaria. No tiene que ver con las situaciones que pasan en el Congreso”, dijo.

Y agregó: “Si nosotros tuviéramos en cuenta siempre los debates públicos, imagínense el tipo de decisiones que estaríamos dando. Actuamos con la rigurosidad de la norma y el procedimiento, no con base en redes sociales ni en especulaciones políticas”, agregó.

