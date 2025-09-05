Capturado alias ‘Cartulina’, tercer implicado en el atentado al periodista Gustavo Chica

Dos meses después del atentado, en San José del Guaviare, la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación capturó a Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’, señalado como el coordinador del ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, ocurrido el pasado 5 de julio.

De acuerdo con las autoridades, el detenido hacía parte del Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

Alias Cartulina habría contratado al sicario, quien fue capturado por la Policía el mismo día del atentado, y además le suministró la motocicleta y el arma empleadas en el atentado.

El mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, afirmó que esta operación hace parte de los esfuerzos de la institución por proteger la libertad de prensa en el país.

Es importante que en este caso las autoridades señalan a dos hombres, presuntos autores materiales, que ya están judicialízalos: Wilmer Alexander Perea Babativa, quien le disparó al corresponsal y a su esposa y Alberto Antonio Araújo Rivera, quien le pagó al sicario dos millones de pesos.

Ellos ya responden por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, y se espera cuál será la imputación que haga la Fiscalía, para este tercer implicado.