Boyacá cuenta con dos Unidades Básicas de Carabineros de la Policía Nacional

Tunja

Los municipios de Villa de Leyva y Paipa en Boyacá contarán con las Unidades Básicas de Carabineros de la Policía Nacional, quienes además de brindar seguridad, se encargarán de proteger el medio ambiente y los animales.

Para Paipa contar con más unidades policivas es muy importante, ya que reforzarán la seguridad en todo el municipio. Hay que señalar que estas unidades custodiarán también los municipios circunvecinos.

“Nosotros como municipio de Paipa nos beneficiamos porque de manera directa allí es donde pernoctan las Unidades de Carabineros para la zona de la provincia de Tundama, Norte y Gutiérrez, donde pues tendremos 15 unidades más quienes van a beneficiar el área rural y lo todo a velar también por los recursos naturales que tenemos nosotros en nuestro municipio. Hemos habido de manera directa la disposición que siempre ha tenido la Policía Nacional en cabeza de nuestro coronel Fredy Yamid Barbosa Molano, quien siempre ha dispuesto las diferentes especialidades en nuestro municipio y ha buscado que de cierta manera Paipa siga logrando ser una ciudad segura, además mencionar que nuestro alcalde, el arquitecto Germán Ricardo Camacho, siempre ha entregado la instrucción de trabajar en equipo con la Policía Nacional y cumplir el trinomio de la seguridad y que en ese orden de ideas la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Paipa se mantenga”, manifestó David Camargo, secretario de Gobierno de Paipa.

Las Unidades de Carabineros en el municipio de Paipa van a estar ubicadas en la vereda Miraval, donde estarán atentas a brindarle seguridad a los ciudadanos.

“Es importante mencionar que nosotros tenemos en la vereda Miraval un espacio de la empresa Gensa S.A., donde ellos se pueden ubicar, de igual manera tenemos los predios que nos colabora el hotel Estelar y nosotros como municipio también tenemos predios que disponen para el pastoreo de estos animales, para que las Unidades de Carabineros puedan tener en total disposición sus equinos y puedan desplazarse también a los diferentes municipios a cumplir con la seguridad y el orden de cada uno de estos”, afirmó.

Estas Unidades Básicas de Carabineros en el departamento de Boyacá, estarán conformadas por 30 hombres y mujeres quienes cuentan con formación integral en resolución de conflictos, perspectiva comunitaria y protección ambiental y cuya estrategia institucional está orientada a fortalecer el servicio de policía en las zonas rurales, con un enfoque comunitario, humano y ambiental.