Presunto ladrón se escondió en una funeraria tras intento de atraco en Cartagena: turba lo agredió

Cartagena

Un presunto delincuente terminó escondiéndose en una funeraria ubicada en la Antigua Vía de Ternera, sur de Cartagena, para evitar ser alcanzado por un grupo de personas que se percató de un atraco que intentó cometer.

Caracol Radio conoció que minutos antes, el sujeto intentó hurtarle el bolso a una mujer cerca de un reconocido supermercado ubicado en el barrio La Providencia. Sin embargo, las personas que se encontraban en la zona se percataron de lo sucedido y persiguieron al presunto delincuente, quien, al ver la turba, huyó desesperado hacia una funeraria cercana.

El hombre intentó refugiarse en el lugar sin importar que en ese momento se realizaba una velación. Su intento desesperado fue en vano, ya que la turba lo alcanzó y procedió a agredirlo con golpes, palos y objetos contundentes.

La comunidad también quemó la motocicleta en la que presuntamente este sujeto pretendía emprender la huida del sector.

Las autoridades confirmaron que el presunto delincuente tuvo que ser trasladado a un centro asistencial producto de la golpiza que recibió, donde se encuentra bajo custodia policial.