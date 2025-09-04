Policía ha reportado 566 denuncias por casos de violencia intrafamiliar en Bolívar: ¿cómo denunciar?

Cartagena

En un esfuerzo conjunto por proteger a las personas víctimas de violencia, se llevó a cabo una reunión trascendental en el Centro de Convivencia del barrio Boston de Magangué. El encuentro, enmarcado en la estrategia ‘Seguros, Cercanos y Presentes’ de la Policía Nacional de Colombia, tuvo como objetivo la activación de una ruta de atención y protección integral para las víctimas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional presidieron la reunión, que contó con la participación del comandante de estación, la comisaria de familia, representantes de la Casa Púrpura, la Defensoría del Pueblo, la junta de acción comunal y la oficina de la mujer.

Durante la reunión, se definieron estrategias y acciones concretas para garantizar la atención integral y el acceso a la justicia para las víctimas de violencia. Se destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para brindar apoyo y protección a quienes más lo necesitan.

Datos sobre violencia intrafamiliar en Bolívar

En lo corrido del año, se han capturado 87 personas por el delito de violencia intrafamiliar en el departamento de Bolívar, 59 de ellas en flagrancia y 28 por orden judicial. Se han registrado 566 casos de violencia, distribuidos en los municipios de Magangué (185), El Carmen de Bolívar (86), Arjona (40), San Jacinto (27) y Calamar (24).

Al respecto, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó: “La Policía Nacional rechaza y trabaja activamente para erradicar la violencia intrafamiliar en el departamento de Bolívar, ofreciendo rutas de atención para víctimas a través de la línea 155 y 123, con personal especializado y patrullas de atención para mujeres, familia y género (EMFAG) que realizan labores de prevención, disuasión y respuesta rápida. Se promueven campañas pedagógicas y sensibilización ciudadana, y se realizan capturas en flagrancia, poniendo a los agresores a disposición de la Fiscalía para que la violencia no escale”.