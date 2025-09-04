Fiduprevisora y maestros del Eje Cafetero alcanzan acuerdo para mejorar el servicio de salud

La jornada de negociación se extendió por más de seis horas y reunió a delegados de los maestros de los tres departamentos del Eje Cafetero, junto con representantes del Fondo del Magisterio (FOMAG), la Fiduprevisora y Fecode. El encuentro se dio luego de las manifestaciones en Bogotá y en varias ciudades de la región, donde los docentes exigían soluciones a las fallas en la entrega de medicamentos, demoras en citas especializadas y precariedad en la red de atención.

Los compromisos pactados

Al término de la reunión, Andrés Escarria, gerente de Servicios de Salud de la Fiduprevisora – FOMAG, afirmó que el acuerdo representa un paso hacia la mejora del sistema de atención:

“Adquirir unos compromisos que se deben desarrollar en sitio, ya que son particularidades que debidamente articuladas van a propender por tener un mejor servicio en salud, reconociendo también que hemos tenido avances, pero también mostrando nuestro compromiso para ir a corregir las particularidades que así lo necesiten”, aseguró.

Dentro de los puntos concertados se encuentran:

Aplicar el tarifario para el pago de servicios prestados.

Garantizar la entrega oportuna de medicamentos.

Mejorar los tiempos en la atención de especialidades médicas.

Expectativa del magisterio

Aunque los voceros de los maestros reconocieron que se logró un primer avance, subrayaron que la confianza estará condicionada al cumplimiento de los compromisos. El magisterio del Eje Cafetero insiste en que los problemas en el sistema de salud han afectado directamente a las instituciones educativas, donde se multiplican las incapacidades de docentes que no han recibido atención adecuada.

En ese sentido, los sindicatos advirtieron que mantendrán la vigilancia sobre el proceso y no descartan nuevas movilizaciones si los acuerdos no se materializan en los próximos meses.