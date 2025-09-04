Día Mundial de la Salud Sexual: ¿Cómo están las cifras de VIH en Colombia?

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), es uno de los principales retos en salud pública del mundo. En el caso colombiano, para 2024 se registraron 185.954 personas viviendo con esta enfermedad, en donde aproximadamente el 82,8% son hombres. De esta cifra total, 20.008 eran nuevos casos, lo que equivale a 55 personas que contraen el virus cada día y a una tasa de 38 casos por cada 100.000 habitantes.

Aun así, se estima que en el país cerca de 44.000 personas viven con VIH sin conocer su diagnóstico, esto constituye uno de los mayores retos para la salud pública.

La educación sexual en Colombia

En Colombia, la educación sexual integral ha disminuido, mientras que en 2015 el 95,1 % de las mujeres y el 94,4 % de los hombres afirmaron haber recibido información sobre sexualidad, para 2025 estas cifras descendieron a 80,4% y 71,4%, respectivamente.

Esta caída de más de 18 puntos porcentuales en ambos sexos expone a los adolescentes y jóvenes a la desinformación, los mitos sobre la transmisión y una percepción de riesgo limitada, que incrementa su vulnerabilidad frente al VIH.

El aumento en los diagnósticos y la reducción del acceso a educación sexual evidencian la necesidad de reforzar la prevención, ya que enfrentar el VIH no se limita a garantizar el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento, también implica especialmente fortalecer la prevención y combatir el estigma y los tabúes en colegios, familias y la sociedad, en general, a su vez combatir la desinformación en redes sociales, que confunde a los jóvenes y aumenta los riesgos

“La detección temprana permite acceder a un tratamiento eficaz, alcanzar indetectabilidad y cortar la cadena de transmisión. La prueba de VIH es, en sí misma, la columna vertebral de la prevención. Si bien venimos avanzando, aún queda mucho por hacer en educación, uso del preservativo, reducción de relaciones sexuales de riesgo y, sobre todo, en abrir la conversación para eliminar el estigma asociado”, afirmó el doctor Andrés Cuestas, gerente médico de GSK para VIH.