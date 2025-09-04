Capturaron a ‘El Joshua’ tras presunto robo de prendas de oro y dinero en Cartagena

Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien minutos antes había despojado de una prenda de oro y dinero en efectivo a una persona, en el barrio Torices.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La solidaridad de la comunidad y la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, permitió iniciar una persecución y capturar a alias ‘el Joshua’, de 24 años, quien fue señalado por su víctima de haberle robado un bolso en cuyo interior iban una cadena de oro y un millón de pesos en efectivo.

El indiciado, al parecer, harían parte de una banda delincuencial dedicada al hurto, en la modalidad de raponazo, quienes utilizarían motocicletas para cometer los hurtos.

Durante el procedimiento fue incautada una motocicleta, donde el detenido pretendía huir.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 649 personas por este delito.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.