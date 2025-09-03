Peligroso cabecilla del Tren de Aragua se escondía en la frontera colombiana

Cúcuta

En el área metropolitana de Cúcuta en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Oficina Central Nacional de INTERPOL (@INTERPOL_HQ) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, capturó a Henderson Ernesto Dorante Parra, alias ‘HD’, uno de los más peligrosos criminales de la organización terrorista transnacional Tren de Aragua

Cuando intentaba salir de la ciudad en un vuelo comercial, en el aeropuerto internacional Camilo Daza y mediante labores de Inteligencia, la Policía Nacional hizo efectiva la Notificación Roja, mediante la cual este delincuente era buscado en 196 países, por los delitos de financiamiento del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y asociación para delinquir.

Alias ‘HD’, quien en 2023 se fugó junto con el máximo cabecilla, alias ‘Niño Guerrero’, y otros 41 presos del centro penitenciario Tocorón (Venezuela), permanecía oculto en el municipio de Villa del Rosario en una zona residencial desde hace seis meses, empleando documentación falsa y buscando legalizar su permanencia en Colombia para evadir a las autoridades.

El prófugo no solo era el principal articulador logístico y financiero de la organización en las fronteras de Colombia y Ecuador, sino el responsable del tráfico de armas y municiones para fortalecer células terroristas y canalizador de recursos ilícitos mediante extorsión, contrabando y operaciones transfronterizas.

Con este nuevo y contundente golpe de la Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia la institución advirtió que avanza en el desmantelamiento del ‘Tren de Aragua’.