Número de viviendas ocupadas en Cartagena creció 3%: ventas de proyectos VIS se duplicaron
La ciudad registró 332.035 inmuebles ocupados en 2024
Cartagena
En su más reciente Informe de Calidad de Vida, el programa Cartagena Cómo Vamos (CCV) hace un análisis sobre la situación de la vivienda y servicios públicos en la ciudad. Dentro de los hallazgos, destacan que el número de viviendas ocupadas en Cartagena creció 3% en 2024, mientras que la cobertura de servicios básicos como agua, alcantarillado e internet mantiene brechas importantes.
Vivienda: avances modestos
En 2024, Cartagena registró 332.035 viviendas ocupadas, frente a 323.148 en 2023, lo que representa un crecimiento cercano al 3%. Este aumento permitió una reducción del déficit habitacional total, que pasó de 95.663 viviendas en 2023 a 92.423 en 2024.
La disminución obedece principalmente a una reducción en el déficit cualitativo —viviendas en condiciones inadecuadas— que bajó de 71.495 a 68.614 unidades. El déficit cuantitativo, que mide la necesidad de construir nuevas casas, también descendió, aunque de manera más lenta, pasando de 24.168 a 23.809 viviendas.
El mercado de vivienda en la ciudad también mostró un comportamiento positivo. Las ventas totales pasaron de 5.605 unidades en 2023 a 7.998 en 2024. Este crecimiento se explica, en gran parte, por el aumento de la vivienda de interés social (VIS), cuyas ventas se duplicaron, al pasar de 2.701 a 5.012 unidades.
Sobre este comportamiento, Irvin Pérez, gerente regional de CAMACOL Bolívar, señala que “en el marco del desamparo e incertidumbre del Gobierno Nacional ante la política de vivienda social, el trabajo correlacionado del sector privado y el sector público local ha permitido tener unos niveles de venta de vivienda estables teniendo en cuenta que estamos en un nivel de mercado medio.”
Este dinamismo indica mayor acceso a la compra de vivienda para hogares de estratos bajos y medios, aunque aún se requiere robustecer las estrategias de financiamiento y subsidios para atender a la población más vulnerable.
Servicios básicos: desafíos persistentes
En cuanto servicios públicos, el programa hace un llamado especial, pues en la capital de Bolívar, el acceso a servicios públicos básicos sigue siendo un desafío estructural.
Energía eléctrica: el último dato disponible, de 2022, reporta una cobertura de 91,66%, con una caída frente al 100% registrado en 2021.
Agua potable: se mantiene en 92%, lo que significa que 8 de cada 100 hogares siguen sin acceso a este servicio esencial.
Alcantarillado: la cobertura sigue en 84%, dejando por fuera a 16 de cada 100 hogares y con implicaciones graves para la salud pública y el medio ambiente.
Gas domiciliario: pasó de 99,59% a 99,28%, una disminución menor pero que requiere monitoreo constante.
Internet: apenas 19,6% de penetración en 2024, frente a 18,9% en 2023, lo que evidencia que 4 de cada 5 hogares aún no tienen conexión estable en casa, ampliando las brechas digitales y limitando el acceso a educación, empleo y servicios digitales.
Retos y recomendaciones
Los datos del Informe muestran que la reducción del déficit habitacional avanza, pero no de forma equilibrada con el acceso a servicios básicos y conectividad, aspectos fundamentales para garantizar una vivienda digna.
Desde CCV se recomienda que la Alcaldía y el Ministerio de Vivienda fortalezcan los programas de mejoramiento integral de viviendas, aceleren la ejecución de proyectos de vivienda de interés social y articulen las políticas habitacionales con las de servicios públicos.
Además, resulta urgente diseñar una estrategia integral de conectividad digital que permita cerrar la brecha y ofrecer acceso equitativo a internet para todos los hogares.
“No basta con reducir el déficit habitacional: una vivienda sin acceso a servicios básicos y conectividad no garantiza una vida digna ni productiva. Cartagena necesita una política integral que combine infraestructura, servicios y oportunidades”, destacó Eliana Salas Barón, directora de Cartagena Cómo Vamos.