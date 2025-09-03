MinSalud responde a interpretación de Asociación de Epidemiología por cifras presentadas en alocución

El Ministerio de Salud respondió a la interpretación de las cifras en salud de la Asociación de Epidemiología, y la supuesta utilización inadecuada de los datos en la alocución presidencial del 27 de agosto.

Aseguran que las cifras utilizadas por el ministerio, provienen de fuentes oficiales como el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, el Registro Único de Afiliados, Nacimientos y Defunciones y el registro de estadísticas vitales del DANE, así como que los datos de 2024 y 2025 son preliminares, lo que significa una condición habitual en los sistemas de vigilancia.

Es por eso que en respuesta a la advertencia de la asociación sobre supuestos errores en el manejo de datos epidemiológicos, insisten en que los indicadores corresponden a trazadores en salud pública, y priorizarlos no constituye un sesgo metodológico, por lo que no existe información sesgada de datos.

Tampoco se manipularon las gráficas, según dicen, se diseñaron para facilitar la comprensión de las audiencias no expertas y facilitar su difusión a través de plataformas y medios.

Señalan de igual forma que, no se omitió el contexto, ya que se presentaron datos desde 2018, abarcando el periodo prepandémico y los años posteriores, otorgando un marco comparativo suficiente y transparente, y no hubo análisis de correlación, dado que nunca se sugirió relación causal entre variables, solo se mostraron tendencias a lo largo del tiempo.

“Esta cartera realiza un seguimiento semanal y riguroso de los indicadores, lo que permite tomar decisiones oportunas en materia de políticas públicas. La reducción observada en varios de ellos ha sido confirmada incluso bajo la condición de datos preliminares, y responde a la implementación de programas y políticas diseñadas para ese propósito. Cuestionar la forma de presentación de la información no puede desconocer los avances logrados ni invalidar la evidencia disponible”, dice el Ministerio.