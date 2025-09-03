Actualidad

JumpCube: la IA que ayuda a empresas a competir a escala global

Su propósito es llegar a 300 nuevos clientes este año.

Inteligencia Artificial.

Inteligencia Artificial. / d3sign

Caracol Radio

La compañía americana, nacida en Los Ángeles, es líder en IA empresarial y ha registrado un crecimiento superior al 300% anual desde su fundación en 2023.

En apenas dos años se convirtió en un referente regional del ecosistema tecnológico, con operaciones en Colombia, México, Perú, Chile, Estados Unidos e Irlanda, y más de 50 clientes que ya confían en su portafolio de soluciones.

Su éxito se debe a su plataforma AI BPO (Business Process Orchestration), un ecosistema integral que incorpora tres tipos de Agentes de IA capaces de resolver más del 75% de los casos de uso en una organización.

Esta herramienta responde a la necesidad de las pequeñas y medianas empresas de competir contra grandes corporaciones que ya han incorporado inteligencia artificial en sus procesos.

¿Cómo lo hace?: Esta herramienta automatiza operaciones, optimiza recursos y libera capacidades para enfocarse en crecer.

“Desde el primer día tuvimos claro que la inteligencia artificial debía convertirse en un motor real de crecimiento y aceleración de utilidades para las empresas. No buscábamos sumar desarrollos aislados, sino construir una solución robusta y escalable que generará impacto medible en poco tiempo, y hoy lo estamos logrando”, afirmó Mauricio Lince, cofundador y CEO de la compañía.

Actualmente, la empresa cuenta con cerca de 100 colaboradores entre directos e indirectos, respaldados por un equipo de más de 50 ingenieros.

El plan para 2025 es sumar más de 300 nuevos clientes suscritos a la plataforma, consolidar su liderazgo en Colombia y estructurar operaciones en México, Perú, Argentina y Chile.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad