JumpCube: la IA que ayuda a empresas a competir a escala global

La compañía americana, nacida en Los Ángeles, es líder en IA empresarial y ha registrado un crecimiento superior al 300% anual desde su fundación en 2023.

En apenas dos años se convirtió en un referente regional del ecosistema tecnológico, con operaciones en Colombia, México, Perú, Chile, Estados Unidos e Irlanda, y más de 50 clientes que ya confían en su portafolio de soluciones.

Su éxito se debe a su plataforma AI BPO (Business Process Orchestration), un ecosistema integral que incorpora tres tipos de Agentes de IA capaces de resolver más del 75% de los casos de uso en una organización.

Esta herramienta responde a la necesidad de las pequeñas y medianas empresas de competir contra grandes corporaciones que ya han incorporado inteligencia artificial en sus procesos.

¿Cómo lo hace?: Esta herramienta automatiza operaciones, optimiza recursos y libera capacidades para enfocarse en crecer.

“Desde el primer día tuvimos claro que la inteligencia artificial debía convertirse en un motor real de crecimiento y aceleración de utilidades para las empresas. No buscábamos sumar desarrollos aislados, sino construir una solución robusta y escalable que generará impacto medible en poco tiempo, y hoy lo estamos logrando”, afirmó Mauricio Lince, cofundador y CEO de la compañía.

Actualmente, la empresa cuenta con cerca de 100 colaboradores entre directos e indirectos, respaldados por un equipo de más de 50 ingenieros.

El plan para 2025 es sumar más de 300 nuevos clientes suscritos a la plataforma, consolidar su liderazgo en Colombia y estructurar operaciones en México, Perú, Argentina y Chile.