En ANDICOM, CINTEL hizo un llamado a la evolución de las ciudades inteligentes

Cartagena

El Pre-Congreso de ANDICOM 2025 dio inicio a la edición número 40 del encuentro tecnológico más importante de América Latina con una jornada exclusiva que reunió a CEOs, CTOs y tomadores de decisión del sector digital. Durante esta primera jornada en el Complejo Las Américas, más de 300 líderes internacionales abordaron los desafíos de la Inteligencia Artificial empresarial, ciberseguridad avanzada y el futuro de las ciudades inteligentes bajo el lema “Unlocking a Digital Future”.

La agenda del Pre-Congreso se estructuró en tres ejes centrales que reflejan las prioridades tecnológicas de la región. El CyberShield Forum se concentró en ciberresiliencia y amenazas emergentes como los deepfakes. Las sesiones especializadas en Agentes Autónomos exploraron cómo la IA está revolucionando los procesos corporativos; y el CINTEL Future Cities se enfocó en turismo digital y movilidad urbana inteligente.

Ejecutivos de Microsoft, IBM, Google Cloud, AWS y Telefónica, junto a representantes gubernamentales de España, Estonia, Singapur y Emiratos Árabes Unidos, compartieron casos de éxito y estrategias de implementación que pueden replicarse en América Latina.

El llamado de CINTEL por ciudades más inteligentes

Álvaro Pinilla, Director Administrativo y Financiero de CINTEL, enfatizó durante el evento la necesidad de acelerar el desarrollo urbano tecnológico en la región.

“Desde CINTEL hemos utilizado la tecnología para el bienestar de los ciudadanos y la productividad de las empresas. Las ciudades inteligentes no son solo sensores, aplicaciones y plataformas. Son un ecosistema que se centra en las personas, lo que permite generar bienestar a través del transporte, la seguridad y el turismo. Las ciudades inteligentes no las transforma una sola organización, las transformamos entre todos”, afirmó Pinilla.

Esta visión integral se complementó con demostraciones prácticas que incluyeron Realidad Virtual aplicada a negocios, blockchain para cadenas de suministro, IoT en smart cities y explicaciones sobre computación cuántica. Los sectores representados abarcaron desde telecomunicaciones y servicios financieros hasta salud digital, educación y gobierno electrónico, todos unidos por la necesidad común de integrar soluciones tecnológicas que mejoren la vida ciudadana.

40 versiones liderando la transformación digital regional

Manuel Martínez, Director Ejecutivo de CINTEL, destacó el impacto histórico del evento: “En 40 años nos hemos posicionado como el Congreso más importante de Colombia y Latinoamérica. La Unión Latinoamericana de las Telecomunicaciones lo considera el más importante del mundo y lo tenemos aquí en Cartagena. Estamos de fiesta porque estamos cumpliendo 40 años, donde todos los principales actores TIC —gobierno, academia, industria— no solo del país sino internacionales han sido partícipes”.

El Pre-Congreso estableció las bases temáticas para los tres días principales de ANDICOM que inician este 3 de septiembre con más de 6.000 asistentes y la participación del físico teórico Michio Kaku como keynote speaker principal.