Funcionarios de EE.UU. aseguran que compra de Pegasus fue con recursos lícitos

Bogotá

Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, aseguraron que el pago del software ‘Pegasus’ en Colombia se habrían realizado con recursos lícitos.

Según el diario El Tiempo, fuentes dentro de la administración del Gobierno de Joe Biden, le dijeron a ese medio que el aporte económico para la adquisición de ese software espía, presuntamente se habrían realizado como parte de acuerdos de cooperación y se usó solo en lucha contra el narcotráfico.

Tomando como base el contexto y conocimiento, de los 11 millones de dólares en efectivo que obtuvo Israel, por medio de dos vuelos entre Tel-Aviv y Bogotá, materializado en 2020, esos funcionarios le sostuvieron al diario El Tiempo, que después de adquirido Pegasus, su uso se suspendió en 2022 exactamente cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia.

Un tercer país involucrado

Manifiesta también dicha investigación que no sólo Colombia e Israel, estarían involucrados en esta compra, sino que el tercer país vinculado sería Estados Unidos por lo que el uso de ‘Pegasus’ no sería tanto de espía a “políticos de oposición” sino de “persecución a narcotraficantes”, por lo que el expresidente Iván Duque, no tendría conocimiento de dicha adquisición. Y más porque en su momento el periodista israelí Gur Meggido, quien reveló la transacción de la firma NSO Group con Colombia, dijo que los fondos con los que se pagó habrían provenido de una incautación del narcotráfico.

El funcionamiento de ‘Pegasus’ se habría realizado fuertemente hasta el 2021, cuando periodistas, investigadores y defensores de Derechos Humanos, comenzaron a tener conocimiento del software e inmediatamente alertaron a las autoridades, por una invasión a la privacidad; por lo que se dio la orden de frenar el funcionamiento del software israelí.

Relación bilateral EE.UU. - Colombia

Según los funcionarios le comentaron al diario El Tiempo, no se le informó al expresidente Duque ni a funcionarios del Alto Gobierno de ese entonces de dicha adquisición, fue más por ese acuerdo tácito de cooperación, seguridad y estabilidad, en aras de combatir organizaciones criminales transnacionales y grupos armados, particularmente narcotraficantes, por lo que siguieron sin más con el proceso de inteligencia.