Orden de Trump permitirá que algunos inmigrantes que apliquen a “Green Card” puedan ser deportados

Nueva directriz del presidente Donald Trump permitirá que algunos inmigrantes que apliquen a la ‘green card’ o la residencia permanente en Estados Unidos puedan ser deportados.

Las autoridades podrían iniciar procesos de deportación contra inmigrantes sin estatus legal que pidan la residencia permanente a través de un cónyuge o un familiar, según un anuncio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración USCIS. Esta medida afecta tanto a quienes inicien el trámite desde cero como a los que ya lo tengan en curso y están a la espera de su Green Card.

Esto supone un cambio significativo respecto a políticas anteriores, donde la sola tramitación de la Green Card ofrecía cierto amparo legal.

Según datos oficiales, solo en el primer semestre de 2025 se presentaron unas 520.000 peticiones I-130, el paso inicial para solicitar la residencia legal por parentesco. A mediados de año, existían más de 2,4 millones de solicitudes pendientes, y casi 2 millones de ellas llevaban más de seis meses sin resolución.

El Migration Policy Institute, MPI aseguró que esta nueva medida también perjudica a las personas quienes perdieron su visa , a los Dreamers y a los beneficiarios de TPS que empezaron este trámite de residencia permanente a través de un cónyuge o familiar.

En entrevista con Caracol Radio Ariel Ruiz Soto, analista senior de MPI, relaciona esta nueva orden a la política de deportación masiva de Trump.

“Aun así no llegaron a un millón de deportados en un año, lo que sí llegarían a hacer, al ritmo que van ahora, es que rebasaría las deportaciones desde el interior en comparación a las que hizo el presidente Biden”, dijo Ruíz.

Los cambios en las deportaciones de Trump

Ariel Ruiz Soto aclaró que aunque la era Biden registró cada año más de 1 millon de deportaciones, superando las cifras de deportaciones totales durante el primer gobierno de Trump, estas expulsiones eran en su mayoría en la frontera sur del país. Ahora que los cruces irregulares se redujeron en mínimos históricos, las expulsiones se realizan en su mayoría de indocumentados arrestados en el interior del país.

“El Presidente Biden deportó a menos personas desde el interior del país, pero a muchas más desde la frontera y eso tiene que ver con la naturaleza de los flujos migratorios en los últimos meses. Entonces por eso, ahora, hay menos deportaciones desde la frontera y más desde el interior por cuenta de ICE”, afirmó Ruiz Soto.

Ahora bien, también aseguró que los vuelos de deportación aunque parecen pocos, no lo son, “muchos de estos vuelos consideran diferentes paradas, por ejemplo, un vuelo de estos puede ir de Louisiana a Guatemala y de Guatemala a Honduras y de Honduras a Panamá. Esos vuelos se quiebran en tres segmentos, que usualmente pueden ser contados como tres vuelos, pero en este caso es un mismo vuelo, que deja a estos migrantes en su país de origen”, dijo Ruíz Soto.