Distrito ganó tutela contra vecinos que rechazan reubicación de residentes de Chambacú

Cartagena

El Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cartagena declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Vladimir Ortega Valdez, Martín José López Núñez y César Enrique Espitia Guzmán contra la Alcaldía Mayor de Cartagena y varias de sus dependencias, en el marco del proceso de reubicación de familias provenientes del sector Chambacú – Las Pesebreras hacia diferentes urbanizaciones de la ciudad.

Los accionantes alegaban vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la convivencia pacífica y la igualdad, al considerar que la llegada de las familias reubicadas se estaba llevando a cabo sin procesos previos de socialización, acompañamiento psicosocial ni concertación con las comunidades receptoras.

Sin embargo, el despacho judicial concluyó que los demandantes no acreditaron legitimación en la causa por activa, pues no aportaron documentos que demostraran su calidad de residentes o copropietarios en los conjuntos donde afirmaban habitar. Además, el juez resaltó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para reclamar la protección de derechos colectivos como la convivencia y la paz comunitaria, para lo cual existe la acción popular.

En el fallo, fechado el 25 de agosto de 2025, se declaró improcedente la tutela, señalando que “la simple afirmación de los actores sobre su residencia en las urbanizaciones no es suficiente para acreditar la legitimación requerida”.

Tras la decisión judicial, la Oficina Asesora Jurídica del Distrito destacó que el fallo ratifica la necesidad de actuar con rigor jurídico en la defensa de las actuaciones institucionales. En declaraciones oficiales, Milton José Pereira, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Cartagena de Indias, expresó:

“La decisión del juez valida el trabajo que hemos venido haciendo. Es un recordatorio de que cada paso que damos debe ser firme y ajustado a la ley. Para nosotros, la reubicación no es solo un proceso legal, es un compromiso con la dignidad de las familias. Estamos comprometidos a garantizar que la llegada de estas personas se dé de la mejor manera, en armonía con las comunidades receptoras, porque al final del día, todos somos parte de la misma ciudad.”

Contexto de la reubicación

El proceso de traslado de familias de Chambacú – Las Pesebreras fue ordenado en el marco de una acción popular que busca recuperar el espacio público y garantizar vivienda digna a las familias asentadas en esa zona de la ciudad, muchas de ellas víctimas del conflicto armado y pertenecientes a comunidades afrodescendientes.

Aunque los demandantes manifestaron su preocupación por la falta de socialización previa y por eventuales conflictos en la convivencia en propiedad horizontal, el juzgado enfatizó que esos reclamos deben ventilarse a través de otros mecanismos judiciales y no mediante acción de tutela.

Con esta decisión, el Distrito de Cartagena mantiene en firme el proceso de reubicación, con el compromiso de acompañamiento social que favorezcan la integración entre las familias trasladadas y las comunidades receptoras.