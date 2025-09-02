Reforma tributaria: esto es lo que tendría que pagar si va a un partido de fútbol

En las últimas horas, el Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de ley con el que busca impulsar la reforma tributaria, la cual incluye impuestos a diferentes productos y servicios con el objetivo de recaudar un total de 26,3 billones de pesos.

Según indicó el ministro de Hacienda, Germán Plazas, esta iniciativa no afecta directamente los productos de la canasta familiar con tal de no afectar las clases populares. Sin embargo, propone implementar un IVA del 19% en servicios que impliquen deportes, entretenimiento y diversión.

De acuerdo al borrador del proyecto, los productos y servicios que contarán con el incremento del 19% son los siguientes:

Vehículos híbridos

Bebidas alcohólicas

Juegos de suerte y de azar

Carbón carburante (desde julio de 2026)

Hospedajes para no residentes

Servicios de software y procesamiento de la nube

Cirugías estéticas

Arrendamiento de espacios para exposiciones

Transporte de valores.

¿Cómo funciona la reforma tributaria para los eventos deportivos?

En el caso de los eventos deportivos, el texto de la reforma tributaria busca que estos estén sujetos al impuesto del 19% en caso de que el servicio tenga un precio igual o superior a las 10 Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir, unos 497.990 pesos.

Actualmente, los eventos deportivos, al igual que los culturales y los de entretenimiento, están exentos de cualquier impuesto de acuerdo al artículo 4 de la Ley 1493 de 2011. Sin embargo, la reforma tributaria busca modificar este apartado para que esta clase de servicios cuenten con un cobro adicional.

¿Hay boletas que pueden valer 500.000 pesos para eventos deportivos?

Por lo general, el precio de una boleta para ver un partido de fútbol depende de la importancia que tiene el mismo. Sin embargo, no siempre llega a igualar o superar los 500.000 pesos. Por ejemplo, para la ida en Bogotá en la final entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, la más cara tenía un precio de 425.600 pesos.

Por otra parte, la situación cambia cuando se trata de la Selección Colombia. Si se tienen en cuenta los precios para el encuentro ante Bolivia en Barranquilla por las Eliminatorias, la boleta más cara tiene un costo de 580.000 pesos para la tribuna occidental, tanto alta como baja. Mientras que los interesados en vivir la experiencia VIP deberán pagar un total de 1.365.000 pesos.

En ese orden de ideas, si se aplica el IVA del 19% sobre este último valor, una persona deberá pagar un total de 690.200 pesos para presenciar el partido de la Selección Colombia en la tribuna occidental del Estadio Metropolitano de Barranquilla.

¿Qué voces hay en contra de la reforma tributaria?

La reforma tributaria propuesta por el Gobierno ha generado diferentes reacciones en contra por los efectos que puede generar sobre los sectores en los que se está aplicando el IVA. En entrevista para el programa 10 AM, de Caracol Radio, Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá, expresó su preocupación al respecto.

“Que una reforma tributaria quiera agravar la cultura y el deporte nos parece regresivo y preocupante. Esto puede afectar directamente el empleo cultural y una dinámica de consumo que hoy hace que se agote la boletería para distintos eventos”, afirmó.