Orden Público

Feria de Seguridad en Bogotá presenta innovaciones con inteligencia artificial y control de acceso

La Feria Internacional de Seguridad 2025 reunió en Corferias soluciones tecnológicas que buscan optimizar la protección en colegios, aeropuertos, hoteles y empresas, con énfasis en videoseguridad, monitoreo ambiental y gestión de riesgos.

Cámara de seguridad. Imagen de referencia

Cámara de seguridad. Imagen de referencia

Colombia

Del 27 al 29 de agosto se realizó en Corferias la Feria Internacional de Seguridad de Colombia 2025 (ESS+), escenario en el que Motorola Solutions presentó las últimas innovaciones de su ecosistema de seguridad, orientadas a fortalecer la protección de personas, propiedades y lugares en el país.

Durante el encuentro se mostraron avances en videoseguridad y control de acceso, impulsados por inteligencia artificial, que permiten detectar anomalías en áreas de alto tráfico como colegios, aeropuertos y hoteles, así como sistemas que facilitan la toma de decisiones en tiempo real frente a posibles amenazas.

Entre los desarrollos destacados se encuentran las plataformas para la gestión de accesos en campus y zonas restringidas, con reconocimiento de matrículas para limitar la entrada no autorizada, y soluciones de colaboración público-privada con radios interoperables que mejoran la coordinación entre autoridades y seguridad privada.

Asimismo, se presentaron sensores ambientales capaces de generar alertas en espacios específicos, como baños y vestuarios, y software basado en la nube que conecta diferentes tecnologías de seguridad, automatizando procesos para prevenir y detectar riesgos tanto en espacios públicos como privados.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad