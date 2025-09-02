Feria de Seguridad en Bogotá presenta innovaciones con inteligencia artificial y control de acceso

Colombia

Del 27 al 29 de agosto se realizó en Corferias la Feria Internacional de Seguridad de Colombia 2025 (ESS+), escenario en el que Motorola Solutions presentó las últimas innovaciones de su ecosistema de seguridad, orientadas a fortalecer la protección de personas, propiedades y lugares en el país.

Durante el encuentro se mostraron avances en videoseguridad y control de acceso, impulsados por inteligencia artificial, que permiten detectar anomalías en áreas de alto tráfico como colegios, aeropuertos y hoteles, así como sistemas que facilitan la toma de decisiones en tiempo real frente a posibles amenazas.

Entre los desarrollos destacados se encuentran las plataformas para la gestión de accesos en campus y zonas restringidas, con reconocimiento de matrículas para limitar la entrada no autorizada, y soluciones de colaboración público-privada con radios interoperables que mejoran la coordinación entre autoridades y seguridad privada.

Asimismo, se presentaron sensores ambientales capaces de generar alertas en espacios específicos, como baños y vestuarios, y software basado en la nube que conecta diferentes tecnologías de seguridad, automatizando procesos para prevenir y detectar riesgos tanto en espacios públicos como privados.