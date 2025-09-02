Cayó presunto sicario del Clan del Golfo en Turbaco, Bolívar: tiene amplio historial delictivo

Cartagena

En un trabajo investigativo liderado por la Policía Nacional y el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de un peligroso actor criminal en el municipio de Turbaco.

Sobre alias ‘Lobito’, pesaba una orden de captura por el delito de homicidio agravado, por hechos ocurridos en el mes de enero del año 2023, donde pierde la vida Meiber Jesús Pájaro Orozco, de 26 años, producto de una acción sicarial.

Así mismo, se le investiga por otros hechos de homicidio, hurto y lesiones personales durante el año 2025.

Es de anotar, que a alias ‘Lobito’, le registran cuatro anotaciones como indiciado por los delitos de homicidio (2023), porte ilegal de armas de fuego (2020, 2021) y tráfico de estupefacientes (2023).

El capturado, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de homicidio agravado, a la espera de las audiencias preliminares para definir su situación judicial.

Por su parte el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó la importancia de estos operativos para seguir salvando vidas y disminuyendo los índices de la criminalidad en la ciudad, especialmente en materia de homicidios, logrando la captura de 85 personas por homicidio y 624 por porte ilegal, en lo corrido del año.

“Continuamos nuestra ofensiva contra el homicidio y los delitos de alto impacto en Cartagena, a través del trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y por supuesto la Alcaldía, que sumado al apoyo y la colaboración de la comunidad nos permite seguir entregando muy importantes resultados para garantizar la seguridad y convivencia de los cartageneros y sus visitantes”, aseguró.