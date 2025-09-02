Capturaron a ‘El Fili, presunto homicida de trabajador de una estación de combustible en Cartagena

Cartagena

La Policía Nacional en Cartagena continúa dando golpes contundes a la criminalidad, capturado en las últimas horas, a alias ‘El Fili’, presunto autor material del homicidio de Eduardo Romero Herrera, en enero de 2025.

Tras varios meses de investigación, el Grupo Élite de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró obtener información sobre el paradero del presunto homicida, quien huyó hacia el sur de la ciudad, donde permanecía escondido.

Una vez ubicado su paradero en el sector Rincón Guapo, del barrio Ternera, en un despliegue operativo se logró la captura de este presunto agresor, quien deberá responder por el delito de homicidio agravado, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Alias ‘El Fili’ es señalado de atacar con arma de fuego a Eduardo Romero Herrera, de 55 años de edad, el 7 de enero de 2025, cuando le hurtaba el producido del día, ya que trabajaba en una estación de servicio de combustible.

Continúa la búsqueda del segundo delincuente implicado, quien se encontraba en el lugar de los hechos, y del cual se cuentan con importantes datos que conducirán a su captura.

El capturado, de 24 años de edad, presenta anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto calificado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

“Seguimos trabajando de manera contundente para garantizar la seguridad de los cartageneros y visitantes en todos los sectores de la ciudad, por eso solicitamos a los ciudadanos que hayan sido víctimas de este delincuente, que se acerquen a la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, en el barrio Manga, para denunciar los hechos y poder lograr la judicialización del mismo”, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

En lo corrido del año, se ha capturado 636 personas por el delito de hurto.