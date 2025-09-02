Buscan a cómplice de adolescente abatido tras atraco en un lavadero de carros en Cartagena

Cartagena

Por medio de videos captados por cámaras de seguridad, la Policía Metropolitana de Cartagena busca a un hombre que transportó en una motocicleta a Jesús Murillo Utria, de 17 años, quien fue abatido luego de intentar cometer un atraco a un agente de la Sijín en un lavadero de carros ubicado en la avenida del Lago.

El cómplice del adolescente emprendió la huida del lugar de los hechos tras el intercambio de disparos que se registró. Pese al plan candado implementado por la Policía en los barrios aledaños, el sujeto logró huir y no pudo ser capturado.

De acuerdo con las versiones preliminares, el adolescente Jesús Murillo llegó al lavadero para intentar hurtarle una cadena de oro al agente de la Sijín, quien estaba en una silla esperando su vehículo. Acto seguido, se registró un intercambio de disparos entre el adolescente y otro funcionario de la Policía que estaba de civil en el lugar, donde finalmente el menor de edad resultó abatido.

La Policía también analiza videos para verificar quiénes fueron los “marcadores”, es decir las personas que informaron que uno de los agentes de la Sijín tenía prendas de oro.

“La oficina de control disciplinario interno han abierto una investigación para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de este de este suceso que nos deja lastimosamente también un policía gravemente lesionado. Buscamos identificar unas personas que sirvieron como lo que se conoce coloquialmente como marcadores. A través de las investigaciones se ha podido establecer que no solamente llega el individuo a hurtar, a él alguien le avisó que había dos personas que tenían objetos que eran de interés económico para hurtarlos”, comentó el Brigadier General Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

¿Cómo está el agente de la Sijín herido?

El alto oficial confirmó que el agente de la Sijín que resultó herido tras recibir un impacto de arma de fuego en el cruce de disparos se encuentra en estado crítico en un centro asistencial.

“Nuestro funcionario está siendo atendido por el mejor equipo de galenos en una de las instituciones médicas altamente reconocidas y está en observación. La situación con nuestro funcionario es crítica. Tenemos un equipo apoyando a sus familiares, a sus familiares y también al compañero de patrulla que se encontraba con él en ese momento”, manifestó el Brigadier General Gelver Peña.