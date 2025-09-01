¿Nueva división en las disidencias de Mordisco? Muerte de alias ‘Dumar’ revela fracturas internas

Colombia

La reciente muerte en operaciones militares de alias Dumar o Chito, uno de los cabecillas de las disidencias de alias Mordisco en el departamento del Guaviare, destapó lo que estaría siendo una división al interior de esta estructura criminal y puso bajo la lupa a alias Yimmi, señalado de haber traicionado a su antiguo aliado para quedarse con el control de la organización.

De acuerdo con información de inteligencia de la Fuerza Pública, alias Yimmi habría empleado a terceros para entregar datos sobre la ubicación de Dumar, lo que permitió a las tropas cerrar el cerco y neutralizarlo en una zona donde este delincuente creía estar seguro.

El seguimiento incluyó infiltración de personal, fuentes humanas y uso de tecnología satelital, pero también llevó a la muerte en operaciones militares de otros 9 disidentes de esa estructura.

El enfrentamiento entre ambos cabecillas habría surgido por el control de rentas ilícitas, principalmente la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico en los departamentos de Guaviare y Meta.

Según los reportes, Dumar había expandido su poder económico con operaciones en Cauca, Antioquia y el Valle del Cauca, lo que generó tensiones con Yimmi.

La disputa llevó una confrontación abierta, pues mientras Dumar incrementaba las amenazas contra comerciantes y ganaderos en otros sitios, Yimmi habría aprovechado la situación para fortalecer su poder y asegurar su permanencia como máximo jefe de la estructura en el oriente del país.

Tras la muerte de Dumar, la Fuerza Pública advierte que alias Yimmi busca consolidar su liderazgo mediante la intimidación y la instrumentalización de la población civil, con órdenes de secuestro y acciones para impedir la movilidad de las tropas en zonas de operaciones militares, prueba de ello fue el secuestro de los 33 militares.

Actualmente, el Gobierno ofrece hasta 500 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar y neutralizar a alias Yimmi.