EN VIVO Movilidad en Bogotá HOY 1 de septiembre: caos en Av. Las Américas, TransMilenio y más
La circulación del TransMilenio HOY, se ha visto afectada por desvíos. Siga el minuto a minuto aquí
Este 1 de septiembre, la movilidad en Bogotá se ha visto afectada debido a desvíos viales por obras y por un siniestro vial sobre la avenida Las Américas.
El problema de tránsito en el servicio comenzó a las 6:26 a.m. luego de que un camión se volcara.
Tansmilenio HOY, 1 de septiembre: movilidad Bogotá minuto a minuto
- 6:26 a.m. | desvíos por obras y un siniestro vial en la zona, la flota troncal presenta retrasos en la operación sobre Av. Américas con carrera 47.
- 6:49 a.m. | Persiste la congestión vehicular, lo que a generado retraso en la operación sobre la Av. Américas con carrera 50.