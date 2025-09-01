Con ponencia afro y ambiental, colegio de María La Baja participó en foro departamental

Cartagena

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural de María La Baja participó en el foro departamental de Bolívar con su ponencia afro y ambiental. Así la dio a conocer la secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Everlides Contreras Teherán, quien agregó que el alcalde Ramiro González Mancilla, ja mostrado su interés por transformar la educación en el municipio.

La idea surge del foro educativo municipal, donde participaron todas las instituciones educativas del municipio. La Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural, presentó la ponencia sembrando Saberes como un mecanismo de empoderamiento juvenil frente al saber ancestral.

Ante la Secretaría de Educación Departamental ya se han tenido dos socializaciones, quienes tienen un equipo del foro retroalimentando la construcción de la finalización del proceso.

La iniciativa tiene dos alternativas, una trata de la alerta con mi ambiente, para prevenir la desforestación y la destrucción de los ecosistemas en la comunidad.

La otra está relacionada con el bullying hacia al cabello afro, donde se dieron cuenta que tradicionalmente en nuestro medio, se utilizan plantas para el tratamiento del pelo churruscos.

El emprendimiento

De todo este proceso de investigar con sabedoras del municipio, surgen plantas con el guácimo y otras, que fueron llevadas a los laboratorios de la Universidad de Cartagena y descubren luego de un estudio fitoquímico, las plantas analizadas contienen alcaloides que acelera el crecimiento del cabello.

Es una alternativa de negocio juvenil, fortalecimiento de productos naturales ancestrales, como tónicos, champú, enjuagues y cremas para peinar.

Los jóvenes estudiantes y docentes emprendedores tienen la posibilidad de vender sus productos presencialmente y a través de un código QR.

Es importante señalar que la propuesta ya sido expuesta en México y existe la posibilidad de ir a otros departamentos como Cundinamarca.