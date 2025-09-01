Club Titans sigue haciendo historia: por quinto año consecutivo representa a Bolívar

Cartagena

En el voleibol bolivarense sigue brillando y en la escena nacional se ve el trabajo del Club Titans, que este 2025 celebra con orgullo su quinto año consecutivo representando a Bolívar en la categoría infantil.

Este logro no es casualidad, sino el resultado de un proceso formativo sólido, disciplinado y constante, que ha permitido que sus atletas se consoliden como verdaderas embajadas del deporte y del talento local.

Pero la historia no termina allí. En el mes de mayo, Titans también tuvo la oportunidad de representar a Bolívar con la categoría preinfantil, reafirmando que el futuro del voleibol está asegurado gracias al esfuerzo, la pasión y el compromiso de nuestras jugadoras, entrenadores y familias.

Cada torneo en el que participa Titans es una vitrina para demostrar que en Bolívar se construyen procesos deportivos de calidad, capaces de trascender y dejar huella. Cinco años consecutivos marcando la diferencia hablan de un camino firme, de constancia y de sueños que se hacen realidad en la cancha.

El Club Titans seguirá trabajando con la misma entrega que lo caracteriza, convencido de que este es apenas el comienzo de una historia que seguirá llenando de orgullo al deporte bolivarense.