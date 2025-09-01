Capturan y envían a la cárcel a hombre que habría abusado de su hija de 6 años en Bogotá

Bogotá D.C

Las autoridades confirmaron en las últimas horas la captura de un hombre que habría abusado sexualmente de su hija de 6 años en reiteradas ocasiones.

De acuerdo a la investigación, los abusos habrían ocurrido entre 2024 y 2025, cuando la menor informó a su cuidadora sobre lo que le hacía su padre en la casa.

“Una vez verificado en el sistema SPOA (Sistema penal oral acusatorio), se pudo establecer que este hombre presenta seis anotaciones por el delito de Violencia Intrafamiliar, donde se evidenció un registro desde el año 2014″, indicaron desde la Policía de Bogotá.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías lo envió a la cárcel.

Adolescente capturado en Cundinamarca

En Cundinamarca, las autoridades judicializaron a un adolescente que habría agredido sexualmente a seis menores de edad en una fundación en el municipio de Madrid.

“De acuerdo con las evidencias, se presume que el joven infractor, aprovechaba la ausencia de los formadores durante las horas de la noche, para ingresar a las habitaciones y someter a vejámenes y agresiones sexuales a seis menores de edad, entre los 12 y 14 años”, precisaron desde la Fiscalía.

El capturado maltrataba a los menores físicamente, verbalmente y psicológicamente cuando se negaban a los tocamientos. Los manipulaba también con comida y los intimidaba con amenazas de muerte.

Un fiscal de Infancia y Adolescencia de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y actos sexuales con menor de catorce años.

Los cargos que no fueron aceptados, pero un juez lo envió a un centro especializado.