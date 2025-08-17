Egipto: todo país contactado para acoger palestinos rechazó los planes de Israel

Palestinos, que tienen dificultades para acceder a alimentos debido al bloqueo impuesto por Israel, esperan para recibir comida caliente en la Franja de Gaza el 4 de agosto de 2025. (Foto de Saeed M. M. T. Jaras/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

El Ministerio de Exteriores de Egipto afirmó que todos los países que supuestamente han sido contactados para recibir a los palestinos de la Franja de Gaza “han manifestado su rechazo a estos planes reprensibles” destinados a expulsar a la población del devastado enclave.

“Egipto señala que sus contactos con los países que, según se informa, han aceptado recibir a palestinos han manifestado su rechazo a estos planes reprensibles”, dijo el departamento en un comunicado, sin hacer mención a las naciones con las que ha mantenido conversaciones.

Según fuentes israelíes citadas por medios estadounidenses en la última semana, Israel habría establecido contacto con Sudán del Sur, Somalilandia, Etiopía, Libia o Indonesia para que acojan un buen número de palestinos de Gaza a cambio de ayuda financiera.

Algunos países, como Sudán del Sur, han rechazado estas informaciones y han condenado públicamente los intentos de Israel de desplazar a la fuerza a los palestinos.

“Egipto reitera su rechazo categórico al desplazamiento de palestinos y llama a los países a no participar en este atroz crimen”, señaló el comunicado, que añadió que El Cairo ha seguido “con profunda preocupación los recientes informes sobre consultas israelíes con algunos países para aceptar el desplazamiento de palestinos”.

Según la nota, “esto forma parte de una inaceptable política israelí destinada a vaciar las tierras palestinas de sus habitantes, ocuparlas y liquidar la causa palestina”.

“Egipto también afirma que no aceptará ni participará en dicho desplazamiento, considerándolo una injusticia histórica sin justificación moral ni legal. Egipto no lo permitirá”, apuntó el comunicado, donde el ministerio llamó a los países “amantes de la paz a abstenerse de participar en este crimen inmoral”.