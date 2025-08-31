Fueron capturados tres disidentes encargados del transporte de explosivos en Amazonas

Tres integrantes de la disidencia Jhonier Arenas del Bloque Amazonas: alias Ojón, Mono Picho y Pájaro, fueron capturados por el Ejército Nacional en el territorio indígena de Puerto Santander, Amazonas, y la inspección de Araracuara en Solano, Caquetá.

Según la investigación, los capturados estarían vinculados con el transporte y almacenamiento de artefactos explosivos, tráfico de armas y reclutamiento forzado de niñas y adolescentes.

Además, la Fuerza Pública los relaciona con los ataques recientes en contra de la base militar de Araracuara y con la instalación de explosivos en el casco urbano y en zonas rurales de Puerto Santander, algunos de los cuales fueron desactivados por las tropas hace dos semanas.

El comandante de la Brigada de Selva N.° 26, general Edilberto Cortés, afirmó en Caracol Radio que solo en lo corrido de 2025 se han realizado 15 capturas de integrantes de estas organizaciones, tres de ellas en las últimas semanas en Leticia, Puerto Santander y Puerto Leguízamo (Putumayo).

El general Cortés subrayó que los resultados son producto de un trabajo de inteligencia e investigación coordinado entre el Ejército, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y su Cuerpo Técnico de Investigación.

“Cada captura genera nuevas líneas de investigación. Se hacen entrevistas, se buscan testigos, se recogen pruebas y se entregan a la Fiscalía para que tramite las órdenes judiciales. Hoy podemos decir que las 15 personas capturadas se encuentran privadas de la libertad intramuros”, puntualizó el oficial.