Murió el periodista Fredy Calvache luego de luchar contra una penosa enfermedad

Luego de luchar contra un agresivo cáncer de estómago y en donde pidió regresar a Colombia desde Suiza, para poder despedirse de sus familiares, murió el Periodista Fredy Calvache.

Por medio de su cuenta oficial de X, el presidente Gustavo Petro, confirmó su fallecimiento:

“Siento pena por el periodista Calvache. El hospital donde estaba, en Suiza, no lo dejó viajar a Colombia y le dimos los tiquetes a su familia, pero no alcanzaron a viajar. Ha muerto. Q.E.P.D. Murió en Suiza, lejos de su Patria, abandonado”.

La posibilidad de reencontrarse con los suyos en Popayán, dependía de la intervención del Gobierno nacional para gestionar un vuelo medicalizado que le permitiera regresar antes del desenlace de su enfermedad.

El comunicador, nacido en Santa Rosa Cauca y cercano a cumplir los 60 años, fue por muchos años corresponsal de ‘Noticias Caracol’, en el departamento que lo vio nacer.

Calvache permaneció bajo atención paliativa que únicamente buscaba aliviar el dolor y manejar síntomas, como la limpieza de heridas, la administración de sondas y el soporte alimenticio.

El propio Calvache reconoció en su momento: “Las noticias acá no son muy buenas… ellos prácticamente desisten de cualquier tratamiento para combatir el cáncer”.

El periodista reveló por medio de una publicación que fue sometido a una tomografía, en la cual, se descubrió una obstrucción intestinal y ante la incertidumbre de lo que podría llegar a pasar, se sometió a otros exámenes por recomendación del cuerpo médico que lo estaba atendiendo.

“Les cuento que iniciamos la semana con chequeos médicos y quimioterapia, pero ahora estoy en urgencias. Me dicen que hay una obstrucción en el intestino. Me van a colocar una sonda para ver si reacciona el intestino y, si no, pues habrá que operarme (…) Esperemos que no sea nada grave y pueda seguir mi proceso de recuperación”, agregó.