“Gobierno permite la violencia”: Miguel Uribe Londoño crítica despliegue en frontera Venezolana

Colombia

El precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Londoño reaccionó a la decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar el despliegue de más de 25.000 soldados en la frontera con Venezuela.

Londoño calificó esta decisión como inaceptable y subordinada a intereses extranjeros, y rechazó, dice, la pasividad del Estado ante la tragedia de los desplazados mientras se atienden con diligencia los llamados del régimen venezolano.

“Este gobierno permite y promueve la violencia. Es asqueroso ver cómo mientras este gobierno ha abandonado a nuestros hermanos colombianos en problemas, hoy sí responde al llamado de sus socios Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, expresó Uribe Londoño.

También aseguró que de llegar a la Presidencia en 2026, declarará al régimen de Nicolás Maduro y al Cartel de los Soles como grupos terroristas y narcotraficantes, como lo han hecho países de la región como Estados Unidos.

Finalmente, Uribe Londoño recordó la advertencia que en vida hizo su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, sobre la estrecha relación entre Venezuela y la estabilidad de Colombia: “Como decía mi hijo Miguel: ‘Si no hay libertad en Venezuela, nunca habrá paz en Colombia’”.