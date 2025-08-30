Amnistía Internacional advierte sobre derechos de migrantes durante campaña electoral en Colombia

Ante el aumento de políticas migratorias restrictivas en la América y el incremento de la xenofobia, Amnistía Internacional Venezuela (con respaldo de Naciones Unidas, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil) lanzó la campaña regional “Basta de Abuso a Migrantes” con la que se busca “articular esfuerzos para defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas”.

El centro de esta campaña es reiterar el mensaje de “migrar es un derecho, no un delito” y se proponen 3 elementos clave para actuar:

Documentar violaciones de derechos para exigir rendición de cuentas

Combatir narrativas de odio con estrategias comunicacionales conjuntas

Potenciar la incidencia política para lograr cambios estructurales en leyes y prácticas institucionales

Ante esta campaña, Caracol Radio habló con la directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela, Natasjja Rojas, quien hizo un análisis de la situación migratoria en Colombia y cómo se maneja en medio de la campaña electoral.

Los retos del próximo gobierno colombiano en materia migratoria

“Lo primero, por supuesto, tiene que ver con un impacto que ya estamos sufriendo este año y es el recorte de recursos y de asistencia en temas de cooperación que permiten, por supuesto, desplegar una serie de servicios para atención a la población migrante. Eso, yo no creo que vaya a cambiar para el otro año”.

“Incluso es muy posible que sigamos teniendo mayores recortes y esto va a traer unos retos enormes, un tema de administración de los recursos para para un próximo gobierno en Colombia”

Protestas de venezolanos en Colombia. Foto: Getty Images. / Anadolu Ampliar

“En el caso colombiano, siendo el principal receptor de población inmigrante venezolana, las políticas deben orientarse precisamente a temas de regularización y de protección para generar unas garantías mínimas en la inserción segura de las personas y precisamente como combatir todos estos discursos de odio y de discriminación que lo que hacen es empeorar la situación”.

¿La temporada electoral abre la puerta a elevar el abuso a migrantes y la xenofobia?

“Un gran reto, por supuesto, en temas de asistencia inicial que sobre eso insisto muchísimo es el enfoque nunca ha sido y de hecho se ha demostrado que teniendo un enfoque mixto como de asistencia inmediata de esta población con necesidad de protección internacional”.

“Pero a un lado, los esfuerzos que van dirigidos hacia el proceso de regularización genera que las personas no se vean forzadas a vivir de la asistencia, sino que precisamente se puedan insertar de manera efectiva en la sociedad y en este caso, en Colombia insertarse a todo en todos los niveles productivos dgame todos los niveles socio económicos en temas de educación y temas laborales, incluso una integración social y cultural”.

La recomendación para el próximo gobierno

“Independientemente de quien sea quien ejerza el próximo gobierno en Colombia, debe tener presente cuáles son esos compromisos de esas responsabilidades que tienen Colombia a nivel internacional y en ellas, precisamente está el respeto y la garantía de unos mínimos a la población migrante”.

“Esto debe ser revisado y debe ser garantizado, e incluso algunos mandatos internos que ya han salido, como por ejemplo, decisiones muy importantes de la corte constitucional colombiana que deben ser cumplidas. Que esto no pasa por temas de escogencia del ejecutivo nacional sino que deben garantizarse a la población migrante”.

“Entonces creo que una de los de las tareas pendientes para un próximo gobierno sería ser un balance de revisar los mecanismos que han sido exitosos en el pasado como mecanismos que se hacen de manera especial para la regularización, el cumplimiento de los compromisos internacionales y, por supuesto, entendiendo las limitaciones de recursos”.

AME4743. TEGUCIGALPA (HONDURAS), 28/01/2025.- Un migrante venezolano sostiene un cartel durante su recorrido a los Estados Unidos este martes, en Tegucigalpa (Honduras). / Gustavo Amador Ampliar

“Como se puede priorizar la agenda y, sobre todo, como se puede trabajar, algo que también hemos trabajado en nuestra campaña hasta uso inmigrantes, como se puede trabajar de manera colaborativa e integrada entre las instituciones de gobierno y la sociedad civil, tanto colombiana que tiene una preocupación genuina por la población migrante venezolana como una sociedad civil venezolana que cada vez establece con más fuerza y presencia”.