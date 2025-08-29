Partido de la U hace un llamado a la UNP para reforzar la seguridad a miembros de su colectividad

El Partido de la U expresó su preocupación por las reiteradas amenazas que según la colectividad, han recibido varios de sus dirigentes y militantes en diferentes regiones del país.

En un comunicado público, la colectividad señaló que en los últimos meses se ha presentado un incremento de actos de intimidación contra sus integrantes. Entre las personas afectadas mencionaron al codirector Alexander Vega Rocha, a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y al representante a la Cámara Hernando Guida Ponce, así como a otros militantes en distintos territorios.

“En los últimos meses, hemos sido testigos de un preocupante incremento en los actos de intimidación y amenazas contra miembros de nuestra colectividad”, agregó.

Frente a esta situación, el partido hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que atienda las solicitudes que han presentado en reiteradas ocasiones.

“Frente a esta grave situación, hacemos un llamado al Gobierno Nacional y en particular a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que atienda las solicitudes que hemos realizado de manera reiterada y adopte medidas urgentes que garanticen la vida e integridad de nuestros miembros”, señaló el partido.