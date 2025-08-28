Enrique Bunbury será incluido en el salón de la fama de los compositores latinos

Enrique Bunbury, una de las voces más influyentes y reconocidas de la música en español, será incluido en el Salón de la Fama de los compositores latinos. Este reconocimiento llega de la mano de otro galardón, ya que también recibirá el Premio a la Excelencia Musical de la gala de los premios Latin Grammy que se realizarán en el mes de noviembre en Las Vegas.

El cantante, que tuvo sus inicios en la música con el tan reconocido grupo de rock en español llamado Héroes del Silencio, con el que duró cerca de 12 años y posteriormente hizo su carrera en solitario, ha sabido reinventarse constantemente, marcando la evolución del rock latino y en general de la música. Su obra ha pasado por diferentes géneros como el rock, la electrónica, el bolero, el tango, la ranchera y diferentes ritmos, todos marcados por su inconfundible voz profunda y rasgada.

Con una trayectoria que supera las tres décadas de trabajo, Bunbury es el dueño de álbumes destacados como Pequeño, Flamingos, Licenciado Cantinas y su más reciente trabajo, Cuentas Pendientes que salió este año.

Bunbury quién también tuvo un receso en la música durante el año 2023, mientras se recuperaba de molestias en su garganta, regresó a los escenarios recargado con la gira llamada El Huracán Ambulante, acompañado de la legendaria banda con la que inició en sus primeros pasos como solista. Con dicha gira ya pasó por América del Norte, Central y del Sur, incluso tuvo una fecha en Bogotá el pasado 28 de junio. El artista también estará en escenarios de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Argentina para finalizar el año.

El artista también estuvo en Colombia como parte de la Feria Internacional del Libro presentando su obra: “La carta”, en donde tiene conversaciones cercanas con sus seguidores más fieles.

Lea también: Enrique Bunbury presenta su libro en la FILBO 2025: cuándo será y otros detalles

Otros artistas que también serán premiados:

Otros artistas que harán parte de los nuevos incluidos en el salón de la fama son Andrés Castro, Jorge Luis Piloto, el fallecido pianista, compositor y director de orquesta argentino Lalo Schifrin y la compositora mexicana Mónica Vélez.

Más información: Raphael, el Divo de Linares, será homenajeado como Persona del Año en los Latin Grammy 2025

Por su parte, La Musa Awards que es el nombre que recibe la gala anual donde se hace oficial quienes son los nuevos integrantes del Salón de la Fama, se celebrará el próximo 16 de octubre, en el Flamingo Theater de Miami, y contará con la presencia de algunos de los más grandes creadores de la música latina. Desde su fundación en 2012 por Desmond Child y Rudy Pérez, el Salón de la Fama de los compositores latinos rinde tributo a esos creadores de música cuya obra ha dejado una huella perdurable en la música en español y portugués. Los artistas que son destacados en este reconocido Salón no solo son resaltados por sus obras artísticas e influencia, sino también por crear canciones que forman parte del tejido cultural de generaciones enteras.