Cárcel a dos presuntos abusadores sexuales por hechos ocurridos en Cartagena y El Carmen de Bolívar

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que jueces de control de garantías de Cartagena impusieran medidas de aseguramiento a dos hombres, presuntamente implicados en delitos sexuales contra menores de edad.

Uno de los casos implicaría a un hombre de 25 años quien, entre septiembre y noviembre de 2024, habría abusado sexualmente de una joven de 13 años en el barrio Nelson Mandela de Cartagena.

Se cree que el investigado aprovechó su cercanía con la victima para llevarla a su casa y someterla a vejámenes sexuales.

Un familiar de la víctima se percató de lo sucedido y denunció el hecho ante la Fiscalía. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron su captura el pasado 22 de agosto en el sector conocido como Nelson Mandela.

Por otro hecho fue judicializado un comerciante de 42 años quien le habría realizado tocamientos de índole sexual a una joven de 13. Los hechos se registraron en el municipio de El Carmen de Bolívar en marzo pasado.

Se cree que la víctima llegó a comprar comida en un local del investigado, quien la habría obligado a ingresar para someterla a tocamientos de índole sexual. La detención del supuesto agresor estuvo a cargo de la Policía Nacional, el 5 de agosto último.

Fiscales seccionales imputaron a los procesados, según sus responsabilidades individuales, con delitos como acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acto sexual abusivo con menor de 14 años y acto sexual violento agravado. Ninguno aceptó los cargos.