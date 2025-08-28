$500 millones de recompensa por alias ‘Yimmi’: Responsable del secuestro de 33 militares en Guaviare

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aumentó la recompensa a $500 millones por información que permita la captura de alias ‘Jimmy’, señalado como responsable del secuestro de los 33 militares en zona rural de San José del Guaviare.

“Hemos identificado a uno de los sicarios del cartel de alias ‘Mordisco’, quien viene promoviendo, presionando e instrumentalizando a varias personas en el secuestro de nuestros militares en el área rural de El Retorno, Guaviare”, aseguró el ministro.

Inicialmente el jefe de la cartera había ofrecido $20 millones por información que permitiera la captura de los responsables de este secuestro, identificando que el Frente 44 de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’, era el que estaba delinquiendo en la zona, y Jimmy era su cabecilla, no obstante, no se había ofrecido una recompensa directa por él.

¿Quién es alias ‘Yimmi’?

Jhon Wilmer Ulcue Trochez, es conocido con el alias de “Yimmi Martínez”, inició su accionar criminal en 2015 como miliciano bolivariano en el departamento del Cauca. Cuatro años después realizó el curso básico de guerrilla y en 2020 se consolidó como guerrillero raso, según datos de inteligencia militar.

En 2021 asumió como reemplazante de comisión. Posteriormente, en 2022 y 2023 fue reconocido como cabecilla de comisión, hasta convertirse en cabecilla de la SE 44 Antonio Ricaurte en 2024, posición que mantiene hasta la fecha.

Prontuario delictivo de alias Yimmi en 2025

• 05 de junio: Participó en un constreñimiento armado imponiendo toque de queda en varias veredas del Guaviare.

• 12 de junio: Difundió órdenes de extorsión al comercio mediante mensajes de audio.

• 13 de junio: Ordenó nuevas intimidaciones contra comunidades de San José del Guaviare y El Retorno.

• 16 de junio: Protagonizó una confrontación armada contra la fuerza pública en zona rural de ese municipio.

Órdenes de captura vigentes

• ORCAP 023 – 13 de agosto de 2024 (Fiscalía 185 DECOC – GRATE DIJIN).

• ORCAP 035 – 13 de junio de 2024 (Fiscalía 190 DECOC), por delitos de terrorismo, desplazamiento y concierto para delinquir.