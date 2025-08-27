Ejército capturó tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en Bolívar

En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, el Ejército Nacional, a través de la Décima Novena Brigada de la Primera División, llevó a cabo una operación militar en la vereda Villanueva del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, que resultó en un contundente golpe contra la subestructura Euclides Pérez Goes del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo.

Durante los combates, las tropas del Batallón de Selva N.°48 lograron la captura de tres presuntos integrantes de este grupo armado ilegal y el sometimiento de uno más. Como resultado de esta acción, se incautaron dos armas largas, cuatro armas cortas, munición de diferentes calibres y varios proveedores.

Este importante resultado operacional debilita la capacidad de esta organización al margen de la ley en la región, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Santa Rosa del Sur y sus alrededores.

El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares para desarticular las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y la estabilidad del país, ratificando su compromiso con la misión constitucional de proteger a la población del departamento.