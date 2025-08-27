Dos personas judicializadas en Cartagena por presunta participación en millonarios robos

Una fiscal de la Seccional Bolívar judicializó a un hombre y a una mujer quienes, en hechos independientes, habrían incurrido en hurtos a ciudadanos en Cartagena. Una de las procesadas es Rosa María López Rodríguez quien, al parecer, hurtó más de 12 millones de pesos a una vecina suya del barrio El Pozón.

Los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2023 cuando la ahora procesada habría aprovechado que la casa de la víctima estaba sola, para ingresar y sustraer el dinero.

La investigación determinó que una vez cometido el delito la mujer adquirió material de construcción para reformar su vivienda, al igual que electrodomésticos y ropa. La captura se materializó el pasado 15 de agosto, en cumplimiento de una orden judicial.

Por otros hechos, registrados el 27 de octubre de 2024 en el barrio San Pedro, fue asegurado Luis Fernando Valdelamar Cassiani, de 27 años.

Al parecer, el hombre usó un arma de fuego para intimidar a una mujer a quien le hurtó un celular de alta gama, una cadena y tres anillos de oro, avaluados en aproximadamente 40 millones de pesos.

Una vez cometido el crimen el investigado huyó del lugar en una motocicleta. El procesado fue capturado en Zaragocilla, el pasado 19 de agosto.

Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en cuanto a los delitos de hurto calificado agravado que les imputó la Fiscalía. Las dos personas fueron afectadas con medidas de aseguramiento carcelarias.