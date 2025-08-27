¿ChatGPT causó el suicidio de un joven en California?, así es la historia

Los padres de un joven de 16 años demandaron a la empresa OpenAI, dueña de la IA ChatGPT, argumentando que el chatbot impulsó a su hijo a terminar con su vida. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía )

Los padres de un joven de 16 años de California que se suicidó presentaron una demanda contra la empresa OpenAI, argumentando que el chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT dio instrucciones a su hijo y lo alentó a poner fin a su vida.

Matthew y Maria Raine aseguran en la demanda presentada ante una corte del estado de California que ChatGPT cultivó una relación íntima con su hijo Adam por varios meses entre 2024 y 2025, antes de su muerte.

El texto alega que en su conversación final, el 11 de abril de 2025, ChatGPT ayudó a Adam a robarle vodka a sus padres y le proporcionó un análisis técnico sobre un nudo corredizo con el que le confirmó se “podría potencialmente suspender a un ser humano”.

Adam fue hallado muerto horas después usando ese método.

La acción legal menciona a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, como demandados.

La demanda

“Esta tragedia no fue un fallo o un caso extremo imprevisto”, señala la denuncia.

“ChatGPT estaba funcionando exactamente como está diseñado: para alentar y validar de manera continua lo que sea que Adam expresara, incluyendo sus pensamientos más dañinos y autodestructivos, de una manera que parecía profundamente personal”, agrega.

De acuerdo con la demanda, Adam comenzó a usar ChatGPT como ayuda para sus deberes escolares pero gradualmente desarrolló lo que sus padres describieron como una dependencia no sana.

La denuncia incluye partes de conversaciones en las que ChatGPT presuntamente dijo a Adam “no le debes la supervivencia a nadie” y se habría ofrecido a escribir su nota de suicidio.

Los Raine pidieron a la corte que ordene medidas de seguridad incluyendo el fin de cualquier conversación que involucre autolesiones, así como controles parentales para el uso del chatbot de parte de menores.

Riesgos de usar la IA para todo

Consultada sobre el caso que involucra a ChatGPT, Common Sense Media, una organización estadounidense sin fines de lucro que realiza calificaciones para medios y tecnología, dijo que este caso confirma que “el uso de la IA como compañía, incluyendo chatbots de propósito general como ChatGPT en asesoría de salud mental, es inaceptablemente riesgoso para los adolescentes”.

“Si una plataforma de IA se convierte en un ‘coach’ de suicidio de un adolescente vulnerable, eso debería ser un llamado a la acción para todos nosotros”, señaló el grupo.

Un estudio del mes pasado elaborado por Common Sense Media encontró que casi tres de cada cuatro adolescentes estadounidenses han usado acompañantes de IA, con más de la mitad considerados usuarios frecuentes, pese a las crecientes preocupaciones de seguridad sobre este tipo de relaciones virtuales.