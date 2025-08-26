Sicariato en Ibagué: hombre fue herido en varias oportunidades en el barrio Santa Catalina

Un nuevo caso de intento de sicariato se registró en Ibagué así lo confirmó el mayor, Pablo Alejandro Restrepo, comandante operativo de la Policía Metropolitana.

Según el oficial los hechos se registraron sobre las 6:30 p.m. del lunes 26 de agosto en la carrera 14 con calle 161 del barrio Santa Catalina ubicado en la comuna 7 de la capital del Tolima.

“Resultó lesionado con arma de fuego un hombre de 29 años, la persona fue trasladada a la Unidad de Salud del barrio El Salado y posteriormente remitido a otro centro asistencial”, dijo el mayor Pablo Alejandro restrepo.

Caracol Radio conoció que la víctima de este ataque sicarial fue identificada como David Jaramillo Aldana. El informe médico indica que presenta varias heridas con arma de fuego que lo mantienen con pronóstico reservado.

“De acuerdo con la información preliminar los responsables de este caso serían dos hombres que vestían con prendas negras y se movilizaban en una motocicleta de color negro”, resaltó el oficial.

Finalmente, afirmó que la investigación quedó a cargo del CTI de la Fiscalía con el fin de esclarecer este hecho violento ocurrido en la comuna 7 de la capital del Tolima.

Dato: el último caso de sicariato que se había registrado en Ibagué fue el pasado jueves 21 de agosto en el barrio La Ceibita, en el hecho fue asesinado Diego Alejandro Mejía.