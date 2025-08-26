Se levantó la huelga de hambre de la comunidad AFRO en Ibagué

Ibagué

Varias organizaciones Afro ubicadas en Ibagué realizaron una jornada de protesta al frente de la sede de la administración municipal por los aparentes incumplimientos por parte de las autoridades gubernamentales.

Durante todo el lunes 26 de agosto el exarquero del Deportes Tolima, William Arias, estuvo en huelga el de hambre hasta que se logró un acuerdo con la alcaldesa, Johana Aranda, que atendió directamente la situación.

Según Carolina Loboa, representante legal de la Fundación Afromeraki, ellos llevaban varios años esperando que la Alcaldía les asignara los recursos necesarios para implementar proyectos productivos en la ciudad.

A la vez Loboa exigió respeto por parte de la Alcaldía de Ibagué, debido a que hasta ayer no se habían atendido las solicitudes de los comunidades AFRO en la región.

“Como es posible que solicitemos razón por los proyectos AFRO y no había respuesta, hay veedurías y lideres que no dan respuesta, por eso pedimos que si hay ayudas para el pueblo nos tengan en cuenta a todos”, dijo Loboa.

Acuerdo entre las comunidades AFRO y la Alcaldía de Ibagué

Según la alcaldesa, Johana Aranda, en el diálogo se logró visibilizar los proyectos que la comunidad AFRO tiene para desarrollar en la capital del Tolima “Esperemos que todos estemos satisfechos con el acuerdo. Habrá una alianza para la educación de esta comunidad, por eso buscaremos una institución educativa que no está siendo utilizada para arrancar a construir lo que podría ser la universidad del deporte”.

Por otra parte, se buscará arrancar con una escuela deportiva que permita proyectar nuevas promesas para el fútbol regional que estaría liderada por el exarquero del Deportes Tolima, William Arias.

Los acuerdos logrados entre las partes incluirá el compromiso de todas las Secretarías de la Alcaldía para poder desarrollar políticas públicas para las más de 9 comunidades AFRO que están en la ciudad.