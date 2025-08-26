Polo Democrático rechaza acusaciones contra Iván Cepeda y respalda acciones judiciales

Colombia

El Polo Democrático, partido del senador Iván Cepeda, rechazó las declaraciones de otros sectores políticos, tras señalarlo de “candidato de las FARC”.

A través de un comunicado, la colectividad calificó dichas afirmaciones hechas por la precandiata Vicky Davila, el excandidato presidencial Enrique Gomez y el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, como una calumnia de extrema gravedad.

“Al señalarlo como ‘candidato de las FARC’ incurren en una calumnia de extrema gravedad, que atenta contra la verdad y y degrada el debate democrático en Colombia”.

Según el partido, se trata “una estrategia de estigmatización que pone en riesgo su seguridad y que busca deslegitimar su candidatura presidencial.”

En este sentido, El Polo anunció su respaldo a las acciones judiciales que adelantará el congresista frente a estas imputaciones.

Además, convocó a las fuerzas políticas y sociales “romper con la política del miedo y la mentira” y a promover un debate público basado en la verdad, “con el fin de fortalecer la democracia en el país.”