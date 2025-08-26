María Angélica Guerra fue posesionada como senadora, tras asesinato de Miguel Uribe Turbay

Colombia

María Angélica Guerra ya fue posesionada como senadora de la República por el Centro Democrático, en reemplazo de Miguel Uribe Turbay.

#POLÍTICA A esta hora María Angélica Guerra toma posesión como senadora de la República, en remplazo del asesinado senador, Miguel Uribe Turbay.



En el acto hacen presencia el presidente del Congreso, Lidio García, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo y Miguel…

La posesión se llevó a cabo en la presidencia del Senado y contó con la participación del presidente del Congreso, Lidio García, el director del centro democrático, Gabriel Vallejo y Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay.

En medio del acto de posesión, María Angélica Guerra afirmó que “no vengo a remplazar a Miguel” e insistió en que sacará adelante iniciativas presentadas por asesinado senador.

Dijo además que trabajará por temas relacionados con la defensa de la niñez, la educación y las madres cabeza de familia.

“Yo no vengo a reemplazar a Miguel. Yo voy a seguir con muchos de sus proyectos, con muchas de sus propuestas, con sus iniciativas y adicionalmente también aportaré en el debate propuestas con la defensa de la niñez, los jóvenes, las madres cabeza de hogar, la educación y la familia. Ya con todo lo que viene, ya me pondré al día de absolutamente todo y claro que sí, para mí es un honor poder continuar con lo que Miguel trae”.

#POLÍTICA "Yo no vengo a remplazar a Miguel, yo voy a seguir con muchos de sus proyectos, con muchas de sus propuestas, con sus iniciativas", aseguró la senadora María Angélica Guerra durante su posesión.

Guerra también asumirá la curul de Miguel Uribe Turbay en la Comisión Tercera del Senado, en donde actualmente se discute el presupuesto general de la nación para 2026 y donde también se discutiría la nueva Reforma Tributaria.