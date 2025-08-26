Los 10 deportistas mejor pagos del mundo en 2025 ¿Quiénes son?

Anualmente, la revista especializada en negocios y finanzas ‘Forbes’, realiza una de sus características listas, donde enumera los deportistas mejor pagos de cada año. En este ranking, se desglosan las ganancias anuales de cada jugador, según si estas las obtuvo desde su rol como deportista, o si fueron ingresos provenientes de afuera de las canchas.

Para 2025, el deportista mejor pago del mundo y quien encabeza la lista por tercera vez consecutiva, es Cristiano Ronaldo. Para este año, el portugués recaudó una cantidad de dinero que lo sitúa como el tercer deportista activo mejor pago de la historia que haya sido medido por Forbes.

Los 10 deportistas de la lista, juntaron entre ellos 1.400 millones de dólares, la mayor suma que se ha obtenido desde que se empezaron a clasificar las ganancias de los deportistas en 1990.

¿Quiénes son los 10 deportistas mejor pagos en 2025?

1. Cristiano Ronaldo - 275 millones

El primer deportista en la lista es el futbolista portugués de 40 años, Cristiano Ronaldo, con unos ingresos totales de 275 millones de dólares. La principal fuente de ingresos del futbolista, proviene de su millonario contrato con el equipo árabe ‘Al-Nassr’, el cual le paga al portugués alrededor de 225 millones de dólares. Según esto, los ingresos que tiene Ronaldo por fuera de las canchas son cercanos a los 50 millones de dólares.

2. Stephen Curry - 156 millones

El basquetbolista estadounidense es considerado por muchos el mejor triplista de la historia, de hecho, en 2025, se convirtió en el primer jugador de la National Basketball Association (NBA) en alcanzar los 4.000 triples en su carrera. El jugador de los Golden State Warriors de San Francisco, tiene un contrato que lo vincula al equipo por cerca de 56 millones de dólares, mientras que sus ganancias por fuera de las canchas, como su marca de zapatillas en conjunto con Under Armour, le dejan unas ganancias de cerca de 100 millones de dólares.

3. Tyson Fury - 146 millones

El boxeador de 36 años, originario del Reino Unido, logró mantenerse con un invicto que alargo por 35 peleas profesionales, esto fue hasta que el año pasado fue derrotado en dos ocasiones por Oleksandr Usyk, perdiendo así, su título del CMB. El boxeador, que anunció su retiro, obtuvo unas ganacias provenientes del boxeo de 140 millones de dólares, mientras que fuera del ring, obtuvo 6 millones de dólares.

4. Dak Prescott - 137 millones

El jugador estadounidense de fútbol americano, perteneciente a los Dallas Cowboys, logra establecerse en esta lista gracias a una particularidad del sistema salarial de la National Football League (NFL), pues el jugador, quien firmó un contrato que le asegura 60 millones de dólares anualmente, llegó a un acuerdo para liberar espacio en el tope salarial del equipo, pues se estableció que una parte de su contrato se pagaría en una especie de bono, de modo que el jugador podría cobrar el dinero de dos temporadas en el transcurso de 12 meses. Gracias a esto, en 2025 tendría un ingreso de 127 millones de dólares, mientras que 10 millones vendrían de afuera de las canchas.

5. Lionel Messi - 135 millones

El futbolista argentino, de 37 años, llegó a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, como una inyección de números y dinero que no se había visto antes en la liga profesional de fútbol de dicho país. El argentino, desde que llegó, se vinculó al equipo Inter de Miami, donde tiene un contrato por 60 millones de dólares anuales, mientras que gracias a sus contratos de patrocinios y demás, recibe 75 millones provenientes de fuera de las canchas.

6. LeBron James - 133 millones

El basquetbolista estadounidense de 40 años, 21 veces ganador del All-Star game de la NBA, y quién actualmente juega para Los Angeles Lakers, recientemente ha dejado en duda su continuidad como profesional, sin embargo, según Forbes, es uno de los dos atletas activos que se han convertido en multimillonarios junto al golfista Tiger Woods. Lebron, actualmente, recibe 48 millones de su contrato como jugador, mientras que sus negocios por fuera de las canchas, le dejan alrededor de 85 millones de dólares en ganancias.

7. Juan Soto - 114 millones

El beisbolista dominicano, de 26 años, se vinculó a los New York Mets, con un contrato de 15 años por 765 millones de dólares. La llegada del jugador al equipo, implicó un aumento de ventas que rompió las cifras esperadas por el club. Gracias a este contrato, el jugador obtuvo unas ganancias anuales por 109 millones de dólares, mientras que por fuera, obtuvo otros 5 millones adicionales.

8. Karim Benzema - 104 millones

El delantero francés, que compartió durante varios años la delantera del Real Madrid con Cristiano Ronaldo, y que ganó el balón de oro en 2022, llegó a la liga de Arabia Saudí en 2023 por un contrato millonario con el Al-Ittihad, el cual le deja ganancias por cerca de 100 millones de dólares, mientras que sus patrocinios por fuera de las canchas, le añaden 4 millones a su fortuna.

9. Shohei Ohtani - 102 millones

El beisbolista japonés, de 30 años, obtuvo el premio del jugador más valioso entregado por la Major League Baseball (MLB), por su rendimiento en Los Angeles Dodgers. A pesar de que sus ingresos por parte del pago de su equipo no es tan impresionante, pues recibe cerca de 2 millones de dólares, el beisbolista ha causado una revolución gracias a su imagen, pues gracias a contratos de patrocinios y publicidades, logro hacerse con alrededor de 100 millones de dólares.

10. Kevin Durant - 101 millones

El basquetbolista estadounidense llegó, en febrero de 2025, a convertirse en el octavo jugador de la NBA en llegar a los 80.000 puntos anotados en una temporada regular. En 2024, logró hacerse con la medalla de oro olímpica, además de que se convirtió en el máximo anotador de la selección estadounidense de baloncesto. Gracias a sus logros, y su contrato con los Houston Rockets, le dejan unas ganancias de 51 millones de dólares, mientras que sus patrocinios fuera de las canchas le perciben otros 50 millones.

