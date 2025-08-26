“La Güira y La Tambora” una historia de amor y música que conecta culturas

Se encuentra disponible en Cinema Local “La Güira y La Tambora”, un drama romántico que celebra la pasión por la música y la fuerza del amor, dirigido por Adrián Pucheu y producido por Colorlab Films (República Dominicana) en coproducción con Valencia Producciones (Colombia). El largometraje invita a gozar del ritmo del merengue dominicano y conocer las culturas que se mezclan en una batalla musical.

El cineasta Adrián Pucheu sobre el proceso que tuvo la cinta para su rodaje le dice a Caracol Radio, “yo estuve en Colombia, mi familia es colombiana y dominicana y yo quería hacer una película que uniera las dos culturas. La idea fue usar la música como escudo para contar una historia de amor. Armamos un guion que fue pasando por varios laboratorios de desarrollo, ganó premios de fondos como el de Ibermedia, accedimos a los fondos de coproducción con Colombia y con esos medios rodamos la película”.

“La Güira y La Tambora” narra la historia de Daniel, un humilde tamborero dominicano del merengue típico de la región que sueña con conquistar el corazón de Isabel, la sobrina del alcalde recién llegada al pueblo. Su encuentro lo llevará a participar en la tradicional batalla musical del pueblo, enfrentándose al dilema entre el amor y su vocación musical.

El elenco está encabezado por la colombiana Megumi Hasebe como Isabel y el dominicano Erlyn Saul como Daniel, junto a Alex Díaz, César Calcagno, Darlyn Fernández, Francis Cruz, Miguel Alcántara, Pachy Méndez, Olga Valdez, Fernando Pucheu, Orlando Holguín, Vlad Sosa y Teo Terrero. “La Güira y La Tambora” después de su recorrido por varios festivales de cine llega a Cinema Local en la ciudad de Bogotá y pronto en varias ciudades del país.