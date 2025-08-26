Incendio arrasó con una vivienda en el barrio Baltazar de Ibagué

Ibagué

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué atendió un incendio estructural en una vivienda familiar en la tarde del lunes 26 de agosto en el barrio Baltazar.

Según Jean Pineda, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, los hechos se registraron sobre las 3:00 p.m. “Fuimos alertados de esta emergencia en una vivienda de tres plantas construida en material de bareque, madera y ladrillo”.

Caracol Radio conoció que se la emergencia fue atendida por lo menos con 5 vehículos de este organismo de socorro debido a la magnitud de la conflagración, al parecer la conflagración se habría presentado por dejar prendido un fogón de leña.

“No se presentaron lesionados, pero si unos daños locativos a elementos como lavadoras, televisores, camas, equipos de sonidos, vajillas, mesas de noche entre otros”, resaltó Pineda.

En medio de la emergencia los bomberos que atendieron el caso lograron evitar que las llamas pasaran a otras casas ubicadas en el barrio Baltazar al sur de la capital del Tolima.

En la última semana el Cuerpo Oficial de Bomberos ha atendido varias emergencias por incendios estructurales, la más fuerte fue la del barrio Antonio Nariño en la que las llamas acabaron con cuatro viviendas.