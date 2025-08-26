Enrique Peñalosa se reunió con el expresidente Álvaro Uribe: ¿De qué hablaron?

Colombia

El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, Enrique Peñalosa, se reunió en la tarde de este lunes 25 de agosto con el expresidente Álvaro Uribe.

Peñalosa invitó a Uribe “a que los candidatos del Centro Democrático participen en el proceso de selección que debemos hacer entre todos los que… pic.twitter.com/aJbSqkN4JG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 26, 2025

Según informó Peñalosa a través de su cuenta de X, durante el encuentro invitó al expresidente Uribe a que los 5 precandidatos presidenciales del Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño, participen en el proceso de selección que dice deben hacer entre todos los que comparten unos valores fundamentales.

“Me reuní con el expresidente Uribe y lo invité a que los candidatos del Centro Democrático participen en el proceso de selección que debemos hacer entre todos los que compartimos unos valores fundamentales”.

Mencionó además el exalcalde y precandidato presidencial que en este momento, quienes coinciden “en lo esencial”, deben enfocarse más en lo que los une, que en lo que los separa.

“En este momento, quienes coincidimos en lo esencial debemos buscar más lo que nos une que lo que nos separa”.