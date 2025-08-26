Capturan en Bogotá a dos colombianos, buscados internacionalmente por robar joyerías en EEUU

Dos capturados en Colombia, requeridos por Estados Unidos tras el robo de joyas preciosas en ese país.

En una operación conjunta entre la Policía Nacional, el FBI y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en Bogotá dos ciudadanos colombianos requeridos en extradición por la Corte Distrital de Connecticut (EE. UU.), señalados de integrar una organización criminal transnacional dedicada al hurto de joyas preciosas en ese país.

Los detenidos son: Elvis Giovani Guevara Quintero y Jaime Torres Castiblanco, quienes según las investigaciones cumplían funciones clave dentro de su banda delincuencial, ya que identificaban las joyerías y establecimientos en centros comerciales que luego eran asaltados con armas de fuego, intimidación a las víctimas y aprovechamiento de descuidos.

Millonarias pérdidas en EE. UU.

De acuerdo con los expedientes judiciales, entre 2023 y 2024 la organización criminal habría ejecutado múltiples hurtos en Estados Unidos, llegando a robar más de 4,6 millones de dólares.

Las joyas que se robaban, eran trasladadas a diferentes ciudades para su venta en el mercado negro internacional.

En Colombia, los capturados mantenían un perfil de fachada, dedicándose a la compra y venta de taxis y a la adquisición de apartamentos en sectores exclusivos de Bogotá, según revelaron las autoridades, aunque se presume que venían delinquiendo desde la ciudad de Medellín principalmente.

Historial criminal en Colombia

Ambos sujetos presentan antecedentes por delitos como secuestro extorsivo, tráfico de armas, narcotráfico, hurto calificado y agravado, y concierto para delinquir.

Las autoridades indicaron que pertenecen al denominado Grupo de Hurto Suramericano (SATG), una red criminal conformada por individuos de distintas nacionalidades de la región y reconocida por cometer delitos en territorio estadounidense.