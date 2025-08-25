Rusia condenó a 19 años de cárcel a un narco colombiano

Carlos Alberto Muñóz Ramírez también deberá pagar una multa de 11.000 dólares por intentar llevar 2,3 kilos de cocaína desde Colombia hacia Rusia. (Foto: Fiscalía General de Rusia )

Un tribunal ruso condenó a 19 años de cárcel a un ciudadano colombiano acusado de tráfico de drogas a gran escala.

Según informó la Fiscalía General de Rusia, el Tribunal de la región de Moscú declaró culpable a Carlos Alberto Muñoz Ramírez, ciudadano colombiano, de tráfico ilegal de drogas a gran escala organizado por un grupo de personas.

La Justicia rusa le impuso una condena de 19 años de cárcel en una colonia penitenciaria de alta seguridad y una multa de 900.000 rublos (más de 11.000 dólares)

Los investigadores rusos establecieron que Muñoz encabezó un grupo criminal en julio de 2016, con el fin de transportar por vía aérea más de 2,3 kilogramos de cocaína de Colombia a Rusia, y de un kilogramo procedente de Paraguay.

Los cargamentos fueron detectados por los agentes aduaneros en los aeropuertos internacionales de Sheremétievo y Vnúkovo de Moscú.

Las autoridades rusas declararon en 2017 en búsqueda y captura internacional al colombiano.

En 2024, tras establecer que estaba detenido en Colombia, Rusia solicitó su extradición, solicitud que fue satisfecha en diciembre del mismo año.

Detenido en 2018

Las autoridades capturaron en Tuluá (Valle del Cauca) a Muñoz Ramírez, ‘Karlos’, solicitado en extradición desde Moscú por liderar, según las autoridades, una organización internacional de narcotráfico.

De acuerdo con la investigación, también intercambiaba armas de fuego por droga con un grupo delincuencial del departamento del Valle del Cauca, informó el general Omar Rubiano Castro, director de Seguridad Ciudadana de la Policía.

Agregó que el capo aparecía en el radar de las autoridades europeas y colombianas como el líder de una organización dedicada al tráfico de droga y, por ello, su nombre figuraba en una circular roja de Interpol expedida en Moscú con fines de captura y extradición.

Los delitos por lo que deberá responder en Moscú son tráfico de cocaína; liderar una organización internacional de narcotráfico; fabricación ilegal, venta y/o despacho de estupefacientes y contrabando de agentes narcóticos.